Birleşmiş Milletler’den endişe veren açıklama: Hedefi tutturamayacağız

Birleşmiş Milletler bugün bir açıklama yaptı. Corona virüsü salgınına rağmen dünya üzerindeki karbon emisyonunun azalmadığını vurgulayan BM bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü, beklentilerin geri planda kaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler bugün bir açıklama yaptı. Corona virüsü salgınına rağmen dünya üzerindeki karbon emisyonunun azalmadığını vurgulayan BM bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü, beklentilerin geri planda kaldığını duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ısınma hızının yavaşlamadığını duyurarak, “Corona virüsü dolayısıyla geçen yıl yaşanan ekonomik gerileme karbon salınımında geçici bir duraksama yarattı. Fakat bu atmosfere salınan sera gazı seviyelerini durduracak kadar büyük boyutta değildi” açıklamasını yaptı.

“HEDEFİN UZAĞINDAYIZ”

Azaltılması hedeflenen karbon salınımı seviyelerinin azaltılmadığını açıklayan yetkililer, endüstrileşmeden önceki küresel ısınma seviyelerinin 1.5 santigrat dereceye indirilmesini amaçlayan Paris Anlaşması’ndaki hedeflerin de ıskalanacağını duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklim hareketi için çok kritik bir yıl. Sonuçlar bizim hedefimizin ne kadar uzak olduğumuzu bizi uyararak gösteriyor. Bu yıl yakıt emisyonu yine arttı ve sera gazı salınımı arttı. İnsanların sebep olduğu iklim olayları her kıtada sağlığımızı, hayatımızı ve geçimimizi etkiledi” dedi.

Birleşmiş Milletler’in raporunda, sera gazı salınımının 2020’de de 2021’in ilk yarısında da artış gösterdiği belirtilirken son 5 yıldaki küresel sıcaklığın da en yüksek seviyelere çıktığı belirtildi. Raporda ayrıca Paris Anlaşması’nda hedeflenen noktaya ulaşma ihtimalinin yüzde 40’lara düştüğü de kaydedildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas ise, “Pandeminin başından beri insanlardan toplumumuz için daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir yolda ilerlemesi gerektiğine dair açıklamalar duyduk. Fakat bu rapor bize 2021’in bu noktasına kadar doğru yolda olmadığımızı gösteriyor” dedi.