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Birleşmiş Milletler’den İran’a tepki: İdam cezasını kaldırın

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İranlı yetkililere, diğer birçok ülkenin yaptığı gibi idam cezasını kaldırması ve tüm infazları durdurması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler’den İran’a tepki: İdam cezasını kaldırın

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İran’da bu yıl en az 209 kişinin idam edildiğini, bu kişilerin genellikle uyuşturucu suçlarından mahkumlar ve azınlık mensubu kişiler olduğunu kaydetti.

“Hükümetin şeffaf olmaması nedeniyle infazların kesin sayısı bilinmiyor ve bu rakamların daha yüksek olması muhtemel” ifadesini kullanan Türk, İran’ın dünyada idam cezasını en çok uygulayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türk, İran’ın geçen yıl da 580 kişiyi idam ettiğini hatırlatarak, “Bu, özellikle idam cezasının evrensel olarak kaldırılmasına yönelik artan fikir birliği göz önünde bulundurulduğunda menfur bir rekor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde az sayıda ülkenin idam cezasını uygulamayı sürdürdüğünün altını çizen Türk, İranlı yetkililere, diğer birçok ülkenin yaptığı gibi idam cezasını kaldırması ve tüm infazları durdurması çağrısı yaptı.

İRAN’DA 2 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

İran’da dini değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle dün 2 kişi idam edilmişti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadrullah Fazıli Zari ve Yusuf Mihrdad hakkında verilen idam cezaları ve infazına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Açıklamada, Zari ve Mihrdad’ın, Hazreti Muhammed’e ve kutsal değerlere hakaret ettikleri, bu konuda onlarca sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttükleri belirtilmişti.

Ayrıca Zari’nin Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdiğine dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştığı kaydedilmişti. 

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