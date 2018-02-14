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Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs açıklaması

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Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs açıklaması
Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs açıklaması

Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri nedeniyle “artan gerginlikten üzüntü duyulduğunu” ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in “Kıbrıs’ın çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da yarar sağlaması çağrısını yinelediği” bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, AA muhabirine konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter, hidrokarbon arayışı yüzünden gerginliğin bir kez daha artmasından üzüntü duyuyor ve ilgili tüm taraflara gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapması çağrısı yapıyor.” ifadesini kullandı.

Haq, BM Genel Sekreterliğinin, taraf oldukları anlaşmalar ve uluslararası hukuk doğrultusunda üye devletlerin haklarına ilişkin bir tavır alamayacağını belirtti.

Sözcü, Guterres’in “Kıbrıs sorununun çözümüyle hidrokarbon faaliyetlerinden kaynaklanan sorunun da kesin olarak çözüleceğini, iş birlikçi ve karşılıklı yarar sağlayan çözümlerin önünün açılacağını vurguladığını” kaydetti.

Türk ve Rum liderlerin daha önce müzakerelerde “Birleşik Kıbrıs’taki” doğal kaynakların gelecekteki federal hükümetin yetki alanı içinde yer alacağına dair anlaştıklarını hatırlatan Farhan Haq, “Genel Sekreter, 9 Ocak 2018 tarihli raporunda olduğu gibi Kıbrıs’ın çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da yarar sağlaması çağrısını yineliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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