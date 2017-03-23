Birleşmiş Milletler'den yardım istendi

Kıbrıs Rum polisi, dün öğleden sonra Lefkoşa hapishanesinden kaçan Gürcistan vatandaşı 27 yaşındaki Irakli Guruli'yi arıyor.

Guruli ile kaçmaya çalışan diğer tutuklunun yakalandığı belirtilirken her iki tutuklunun da hırsızlık nedeniyle hapiste oldukları ifade edildi.

Cyprus Mail'in haberine göre Guruli'yi yakalamak için 50 kadar gardiyan seferber olurken, Kıbrıs Rum makamları hapishanenin ara bölgeye yakın olması nedeniyle Birleşmiş Milletler'den yardım istedi.

Olayın ardından geniş çaplı arama başlatan Kıbrıs Rum polisi, sınır kapılarında geçişleri daha dikkatli kontrol etmeye başladığı kaydedildi.

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi'nin eş başkanı Celal Hakkı Önen, konunun dün gece Kıbrıs Türk tarafına iletildiğini, KKTC polisinin de konuyla ilgili bilgisi olduğunu söyledi. Önen, Kıbrıs Rum tarafındaki yetkililerin, kaçağın eşkali hakkında bilgi vermemeleri nedeniyle tepkisini de ortaya koydu.