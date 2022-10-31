“Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis’ten Geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla kabul etti.

Oylama sonrasında Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.

Oylama öncesinde Maliye Bakanı Ali Şan ile Ana muhalefet CP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı

-Şan

Şan konuşmasında, muhalefetin belediyelerin devlet katkı payıyla ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye’den kaynağın bugün ya da yarın geleceğini, maaşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için belediyelere avans verileceğini belirtti. Şan, belediyelere katkı payının tahmini mahalli gelirlerin yüzde 9.25’i baz alınıp hesaplandığını belirterek, ödeneğin 825 milyon TL olarak hesaplandığını söyledi.

Maliye Bakanı Şan, Belediyelerin hayat pahalılığı nedeniyle maaş ve hizmetlerin aksadığını iddia etmesiyle, Başbakan’dan da aldığı direktiflerle belediyelerle toplantı yaptığını, maliyenin bütçe açığı olduğunu, bunu da göz önünde bulundurarak 110 milyon TL’yi Türkiye’den katkı istediklerini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerin devletin katkı paylarıyla ilgili 110 milyon rakamının nasıl çıktığını sordu.Mahalli gelirin bir milyardan aşağı düşmeyeceğini yönünde öngörü olduğunu belirten Erhürman, “Yanlış öngörü diye 260 milyonu ödemeyi reddettiniz… 110 milyonu pazarlık usulüyle belirlediniz. Bu rakamın yasada da öngörüde de hiçbir karşılığı yok… Belediyeler kendi hak ettikleri parayı alacak, avans talebi da nedir? Neyin avansı?…Bu iş bakkal hesabına döndü”ifadelerini yer verdi.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısının bu akşam Meclis’e, milletvekillerine gönderileceğini belirten Erhürman, “Komitede ne görüşeceğiz? Bırakın, görüşmeyelim. Bütçe yasası Anayasadan sonraki en önemli yasadır. En önemli yasada bizim hiçbir rakamımız bir diğeriyle tutmuyor.” dedi.

Tufan Erhürman, ek bütçe konusunda yaşananları “rezalet” diye nitelendirdi.