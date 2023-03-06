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“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti.

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“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti
“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti.

“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu, yasa tasarının kabulünün ardından bugünkü oturumu tamamladı, Meclis'in bir sonraki genel kurulu yarın saat 10.00'da yapılacak.

-Arıklı

Yasa tasarınını gökrüşülmesine geçilmeden önce eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’ye uçuşlarda bilet fiyatlarının pahalı olduğunu, bu fiyatların düşürülmesi adına göreve geldiği günden beri çalışmalar yaptığını belirtti.

Milli havayolu şirketi kurarak veya tarifeli uçuş sayısını artırarak bilet fiyatlarının ucuzlatılabileceğini dile getiren Arıklı, göreve geldiği andan itibaren havayolu kurulabilmesi için çaba harcadığını ve Türkiye’den bir şirketle anlaşmak üzereyken çeşitli nedenlerle firmanın geri çekildiğini belirtti.

Şirket sayısını artırma yönünde çalışmalar yapıldığını, iki firmanın şirket kurduğunu ve izin için müracaatta bulunduğunu, bir firmanın ise hava taksisi için müracaatta bulunduğunu dile getiren Arıklı, bu şirketlerden bir yerli şirketin riske girerek Türkiye’deki Freebird havayolunun iznini kullanarak uçuşlara başlayacağını kaydetti.

Bu şirketin FLY KHY ismiyle 13 Mart’ta lansman yapacağını, 16 Nisan’da da uçuşlara başlayacağını belirten Arıklı, bu haberi verme ve tebrik amaçlı sosyal medyada paylaşım yaptığını söyledi.

Uçuş biletleri ve vergilere değinen Arıklı, vergileri aşağı çekme noktasında çalışmalar yapılacağını belirtti.

Ercan Havalimanı’nın bitmek üzere olduğunu söyleyen Arıklı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün proje dışında birtakım yeni çalışmalar talep ettiğini, şirketin de bunları yaptığını ve söz konusu ek kalemlere yönelik ek maddi talepte bulunduğunu belirtti.

 

Arıklı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün şu an inceleme yaptığını, pandemi kaynaklı kayıplarla ilgili de incelemelerin devam ettiğini söyledi.

 

İç tüzüğün uygulanmaması konusuna ilişkin CTP Başkanı Erhürman’ın kürsüde yaptığı konuşmaya değinen Arıklı, CTP döneminde aynı maddeyle halkı bilgilendirmeden yasaların geçirilmesi uygulamasının yapıldığını söyleyerek bazı örnekler okudu.

Arıklı, bir soru üzerine havayolu şirketinin reklam için Kıbrıs Havayolları ismini kullanıldığını, resmi tescilinin ise FLY KHY olduğunu dile getirdi.

-Erhürman

CTP Başkanı Tufan Erhürman, tekrar kürsüye çıkarak, Meclis’te “parodi üstüne parodi” yapıldığını savundu.

Bakan Arıklı’nın CTP döneminde iç tüzüğe uyulmadan yasa geçirildiğine yönelik sözlerini eleştiren Erhürman, Arıklı’nın okuduğu iki kararın iç tüzüğe aykırı olmadığını ve bugün yaşananla o iki örneğin aynı olmadığını söyledi.

-“Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı

Konuşmaların ardından “Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi.

İlk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarının madde madde görüşülerek onaylanmasının ardından yasa tasarısının tümü oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis’in bugünkü oturumu sona erdi. Cumhuriyet Meclisi yarın saat 10.00’da toplanacak.

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