“Birlikte” belgeseli perşembe akşamı Dayanışma Evi’nde

Kıbrıs’ta çatışma günlerinde arada kalmış Kıbrıslı Ermenilerin öyküsünü anlatan “Birlikte/Together” isimli belgesel, Perşembe akşamı ara bölgedeki Dayanışma Evin’de gösterilecek.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Ermenilerle yapılan röportajların yer aldığı belgeselin gösterimi saat 19.00’da başlayacak

“.asi. Production” yapımcılığında, Armenian National Comitee of Cyprus'un katkılarıyla hayat bulan belgeselde Annig Tourian, Artin Anmahouni, Arto Haroutunian, AznivBaladouni,Elsie Utidjian, Erdinç Gündüz, Fatma Kişmir, Koharig Paroian Avraam ve Verkin Nahikian ile yapılan röportajlar yer alıyor.

“.asi. Production”dan yapılan açıklamaya göre, Mine Balman ve Besim Baysal’ın çektiği belgesel, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Ermeniler’le ilgili hazırlanan, 1963 olaylarının anlatıldığı ilk belgesel film olma özelliğini de taşıyor.