KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a tebrik ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarete KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi Başkanı Etem Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Çelik, Fatma Karaçor, Orhan Esen, Mehmet Utgucu, Dilara Işık Yılmaz, Zelal Çiçek, Tacim Şahin ve katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Girne için atılacak adımlar konuşuldu. Şenkul, daha yaşanılabilir bir Girne yaratmak adına kısa ve uzun vadeli planlarını ziyaretçiler ile paylaştı.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyelerinin de yeni Girne Belediyesi yönetiminden beklentilerini ortaya koyduğu görüşmede, Girne için atılacak adımlarda, birlikte hareket ve karşılıklı destek konularında sözlü mutabakat yapıldı.