  • BIST 4.751,88
  • Altın 1138.877
  • Dolar 18.7824
  • Euro 20.2149
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Birlikte hareket ve karşılıklı destek!

» »
KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.
Birlikte hareket ve karşılıklı destek!

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a tebrik ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarete KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi Başkanı Etem Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Çelik, Fatma Karaçor, Orhan Esen, Mehmet Utgucu, Dilara Işık Yılmaz, Zelal Çiçek, Tacim Şahin ve katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Girne için atılacak adımlar konuşuldu. Şenkul, daha yaşanılabilir bir Girne yaratmak adına kısa ve uzun vadeli planlarını ziyaretçiler ile paylaştı.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyelerinin de yeni Girne Belediyesi yönetiminden beklentilerini ortaya koyduğu görüşmede, Girne için atılacak adımlarda, birlikte hareket ve karşılıklı destek konularında sözlü mutabakat yapıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenkul: Köy ve mahalle meclisleri toplantılarının birincisini Bellapais’te yapacağız09 Ocak 2023 Pazartesi 10:58
  • Şenkul: Girne 12 ay içinde ayağa kalkacak08 Ocak 2023 Pazar 19:10
  • Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Muhtarlar Toplantı06 Ocak 2023 Cuma 14:18
  • Sahte Para Tasarrufu, Sahtekarlıkla Para ve Mal Temini ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu06 Ocak 2023 Cuma 13:16
  • Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi06 Ocak 2023 Cuma 13:10
  • Girne'de Perfect Garden'da yangın05 Ocak 2023 Perşembe 13:25
  • Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları sürüyor!04 Ocak 2023 Çarşamba 12:50
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu04 Ocak 2023 Çarşamba 11:43
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!04 Ocak 2023 Çarşamba 09:56
  • Girne'de Hırsızlık!03 Ocak 2023 Salı 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti