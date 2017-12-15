‘Birlikte’ isimli belgesel güney Kıbrıs’ta AYMA’da gösterilecek

Asi Production’dan verilen bilgiye göre, “Birlikte”nin dördüncü gösterimi Pazar günü saat 18.30'da Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Ermenilerin spor kulübü olan Homenetmen – AYMA’da gerçekleştirilecek.

Kıbrıs’ın1950’li yıllarını Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktaran “Birlikte” isimli sözlü tarih çalışması Kuzey Kıbrıs’ın ardından Güney Kıbrıs’ta da gösterilecek.

Asi Production’dan verilen bilgiye göre, “Birlikte”nin dördüncü gösterimi Pazar günü saat 18.30'da Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Ermenilerin spor kulübü olan Homenetmen – AYMA’da gerçekleştirilecek.

İlk gösterimi Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilen yapım, Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ortaklığında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde ve ara bölgedeki Home for Cooperation’da (Dayanışma Evi) da gösterilmişti.

Yapım, 20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, Adaya çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemelerini anlatıyor.

Yapımda, Kıbrıslı Türklerle birlikte hem güzel komşuluklar kuran, hem iş yapan, hem de birlikte emek mücadelesi veren Kıbrıslı Ermeniler; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkânların/sokakların yakılmasına, Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesine şahit oluyorlar ve en sonunda ise evlerini/mahallelerini kaybetmelerine yer veriliyor.

Asi. Production, bu dostlukların ve işbirliklerin tarihsel önemine dikkat çekerek duyarlı insanları bir yandan gösterime davet ederken bir yandan da barış ve “Birleşik Kıbrıs” için mücadeleye çağırdı.

