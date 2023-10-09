  • BIST 8339.59
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Birlikte kaldığı arkadaşını soydu...

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “ikametgahtan hırsızlık” suçundan tutuklanan A.M yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Birlikte kaldığı arkadaşını soydu...

Mahkemede polis memuru Engin Yıldız olguları aktardı. 

Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi.
 

Polis, zanlının paraları çaldığı anlaşılmasın diye odayı dağıttığını, daha sonra polise gelerek, 300 Euro parasının çalındığına dair ifade verdiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yalan beyan verdiğinin, paraları kendisinin çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, sorgulanan zanlının çaldığı paraları sakladığı yeri söylediğini açıkladı. Polis, çalınan paralardan 200 Euro ile 20 bin 300 TL’nin bulunduğunu, 4 bin 700 TL’nin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlikte kaldığı arkadaşını soydu...09 Ekim 2023 Pazartesi 16:01
  • Üç yabancı diplomatik misyondan Pile konusunda varılan uzlaşıya destek…09 Ekim 2023 Pazartesi 15:59
  • Sahte Fransız pasaportu ile KKTC'ye geldi...09 Ekim 2023 Pazartesi 15:25
  • Kıskanç koca, eşini darp etti...09 Ekim 2023 Pazartesi 15:17
  • Bıçak çekti, borcunun iki katını talep etti...09 Ekim 2023 Pazartesi 15:16
  • 10 Gram kokaini 26 bin TL'ye satmış!09 Ekim 2023 Pazartesi 15:15
  • İki ayrı kaza, 2 motosiklet sürücüsü yaralandı!09 Ekim 2023 Pazartesi 14:57
  • Pile – Yiğitler yolunda mutabakata varıldı09 Ekim 2023 Pazartesi 14:43
  • Barış Gücü Duyurdu Pile'de uzlaşı09 Ekim 2023 Pazartesi 14:11
  • Sahte kimlikle KKTC’ye geçmeye çalışan şahıs tutuklandı09 Ekim 2023 Pazartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti