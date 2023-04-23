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Birlikte Yaşadığı Kadının Parasını Çaldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Birlikte Yaşadığı Kadının Parasını Çaldı

17-22.04.2023 tarihileri arasında, Tatlısu'da, B.C.(E-41)’nin birlikte yaşadığı kadın arkadaşına ait toplam 2,000 TL ve 300 Stg nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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