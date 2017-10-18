“Birlikte/Together” belgeseli bu akşam Gazeteciler Birliği’nde gösteriliyor

Kıbrıs’ta çatışma günlerinde arada kalmış Kıbrıslı Ermenilerin öyküsünü anlatan ‘Birlikte/Together’ isimli belgesel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Kompleksi’nde bu akşam gösterilecek.

Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Ermenilerle yapılan röportajların yer aldığı belgeselin gösterimi, KTGB ve Basın Sen’in ortak etkinliği olarak saat 19.00’da başlayacak

“.asi. Production” yapımcılığında, Armenian National Comitee of Cyprus'un katkılarıyla hayat bulan belgeselde Annig Tourian, Artin Anmahouni, Arto Haroutunian, AznivBaladouni,Elsie Utidjian, Erdinç Gündüz, Fatma Kişmir, Koharig Paroian Avraam ve Verkin Nahikian ile yapılan röportajlar yer alıyor.

Mine Balman ve Besim Baysal’ın çektiği belgesel, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Ermeniler’le ilgili hazırlanan, 1963 olaylarının anlatıldığı ilk belgesel film olma özelliğini de taşıyor.

Belgesel gösteriminin ücretsiz olacağı ve gecede belgesele röportajlarıyla katkıda bulunanların bazılarının da konuşma yapacağı belirtildi.