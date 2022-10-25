Birsen Karamez Hayatını Kaybetti

Karamez'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Karamez'in cenazesinin bugün İkindi namazını müteakip Meriç köyünde defnedileceği öğrenildi.
Detay Kıbrıs olarak Karamez ailesine başsağlığı diliyoruz.
Karamez'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Karamez'in cenazesinin bugün İkindi namazını müteakip Meriç köyünde defnedileceği öğrenildi.
Detay Kıbrıs olarak Karamez ailesine başsağlığı diliyoruz.
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