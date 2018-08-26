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"Biseksüelim, Müslüman'ım ve gurur duyuyorum”

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Akademisyen Drew Dalton anlatıyor...
"Biseksüelim, Müslüman'ım ve gurur duyuyorum”

İngiltere’de bulunan Sunderland Üniversitesi’nde sosyoloji dersi veren akademisyen Drew Dalton, annesine Müslüman olduğunu açıklama sürecini anlattı. Biseksüel olan Dalton, “Anneme Müslüman olduğumu söylediğimde, ‘Sanırım biliyorum, geçen gün evi temizlerken Kuranlarını buldum’ cevabını aldım” dedi.

Dalton, Sunderland Üniversitesi'nde sosyoloji dersi veriyor. Aynı zamanda LGBT Müslümanlara destek amacıyla kurulmuş olan Hidayah adlı kuruluşta da yönetim kurulunda.

Gay Star News’e konuşan Dalton, dünyada radikal İslamcı terör örgütlerinin saldırılarından dolayı annesine Müslüman olduğunu bir türlü söyleyemediğini ifade ederken  "Arkadaşlarıma Müslüman olduğumu anlatmak, biseksüel olduğumu anlatmaktan çok daha zordu” dedi.

Gmag’in aktardığına göre “İki kere açılıyormuşum gibi hissettim” diyen Dalton, Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra ailesinden ve partnerinden destek gördüğünü belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada kendimi anlattıktan sonra, hemen reaksiyon aldım. ‘Gayleri öldüren insanların inandığı bir dini nasıl desteklersin’ gibi yorumlar geldi.”

Dalton, bazı arkadaşlarının Müslüman olmasından dolayı kendisi ile iletişimi kopardığını belirtirken "Bir ara Budizme meraklıydım… Hem cinselliğimi hem de dinimi koruyabildiğim bir dönemdi. Fakat içimdeki boşluk kapanmadı çünkü Budizm, Tanrı merkezli bir din değil” ifadelerini kullandı.

İslam ile tanıştığı dönemde, yakın bir arkadaşını kaybeden Dalton o zamanları anarken “İslam’a daha da yakınlaştım. En iyi arkadaşımı kaybetmiştim, boşluktaydım. Kendimi bulmaya çalışıyordum” diyor.

LGBT bireylere Müslüman olamayacaklarını söylemenin hiç bir amaca hizmet etmediğini düşündüğünü belirten Dalton, "İki kimliği de gururla taşıyabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Dalton, LGBT topluluğunu da İslam toplumu ile dost olmaya ve onları izole etmemeye çağırıyor:

“Azınlığın içinde bir azınlığız. LGBT topluluğunda problem olarak gördüğüm bir durum var. Dinin insanları baskıya veya kapana aldığına dair bir algıya sıkışmış durumdayız. Pakistanlı bir genç düşünelim. Nereye gidecek? LGBT sırt mı çevirecek? Daha kapsayıcı olmamız gerekiyor.”

Dalton kimliğine yapılan eleştirilere alıştığını söylerken hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kaldığı bifobi sayesinde ise dayanıklı bir mental yapı geliştirdiğini düşünüyor.

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