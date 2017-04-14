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Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir’den, Benli’ye teşekkür ziyareti

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Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir’den, Benli’ye teşekkür ziyareti
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve yönetim kurulu üyeleri, Gönyeli Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi, ziyaret etti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, geçtiğimiz aylarda düzenlenen “2. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”na belediyenin yapmış olduğu maddi ve manevi katkılar nedeniyle Benli’ye teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında belediyenin bundan sonra yapacağı katkıların nasıl şekilleneceği ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli de, Bisiklet Federasyonu’nu tebrik ederek, ülkemizin uluslararası organizasyonlara aç bir ülke olduğunu, ülkeye bisikleti yerleştirmek gerektiğini, Gönyeli Belediyesi’nin de öncelikli planları arasında bunun bulunduğunu söyledi.

Benli, bundan sonraki yıllarda da gerek uluslararası organizasyonlar gerekse günlük hayattaki etkinliklere katkılarının devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir’in, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye plaket vermesiyle tamamlandı.

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