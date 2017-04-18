 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.857
  • Altın 152,406
  • Dolar 3,6861
  • Euro 3,9402
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Bisiklet Federasyonu’ndan Girne Belediyesi’ne teşekkür plaketi

» »
Bisiklet Federasyonu’ndan Girne Belediyesi’ne teşekkür plaketi
Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, şubat ayında düzenlenen 2’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katkıları nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür plaketi verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve yönetim kurulu üyesi Hasan Erçen’le görüştü.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası boyuttaki bisiklet turunun son derece ses getiren bir etkinlik olduğunu ifade ederek, etkinliğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir de 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılan 2’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katkıları nedeniyle Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek plaket takdim etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi bahar turnuvalarında ödüller sahiplerini buldu12 Nisan 2017 Çarşamba 08:58
  • Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediyesini ziyaret etti06 Nisan 2017 Perşembe 09:34
  • Kickboks Milli Takımı Antalya yolcusu04 Nisan 2017 Salı 09:28
  • Başbakan Özgürgün, Tenis Ligi Kadınlar şampiyonluk maçını izledi02 Nisan 2017 Pazar 10:15
  • Rallide ilk gün tamamlandı01 Nisan 2017 Cumartesi 21:53
  • Ralli bugün başlıyor01 Nisan 2017 Cumartesi 11:53
  • Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması bu hafta sonu gerçekleşecek29 Mart 2017 Çarşamba 14:31
  • İlk finalistler YDÜ ve DAÜ20 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • Çamlıkspor’un finaldeki rakibi DAÜ20 Mart 2017 Pazartesi 08:43
  • Deniz Denner, finallerde elendi20 Mart 2017 Pazartesi 08:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti