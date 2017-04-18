Bisiklet Federasyonu’ndan Girne Belediyesi’ne teşekkür plaketi

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, şubat ayında düzenlenen 2’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katkıları nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür plaketi verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve yönetim kurulu üyesi Hasan Erçen’le görüştü.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası boyuttaki bisiklet turunun son derece ses getiren bir etkinlik olduğunu ifade ederek, etkinliğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Adademir de 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılan 2’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katkıları nedeniyle Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek plaket takdim etti.