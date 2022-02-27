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Bisiklet Federasyonu’ndan kaza açıklaması ve kınama

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Bisiklet Federasyonu’ndan kaza açıklaması ve kınama
Bisiklet Federasyonu’ndan kaza açıklaması ve kınama

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Başkanı Salih Yalızat, dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olan ve ölümden dönen federasyonun lisanslı sporcusu Sevim Yıldız için federasyson adına geçmiş olsun mesajı yayınlayarak kazayı kınadı ve gerekenlerin yapılacağını belirten bir açıklama yaptı.

Salih Yalızat’ın açıklaması şu şekilde:

“Bisiklet Federasyonu olarak antrenman yaptığı sırada dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olan ve ölümden dönen lisanslı sporcumuz Sevim Yıldız’ın geçirmiş olduğu kazadan dolayı büyük üzüntü duyduk. Sporcumuza geçmiş olsun diyerek acil şifalar dileriz. Bisiklet sporcularının devamlı maruz kaldığı bu tip olayları da sert bir şekilde kınıyoruz.

Kaza sonucu sağ elinde çatlak oluşan Sevim Yıldız’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve en erken zamanda yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

Kazadan daha da kötü sonuçlar çıkabilirdi o nedenle federasyon olarak bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişiminin giderek hızlandığı bu dönemde trafikteki sürücülerin de bisiklet sporcularına gereken önemi ve hassasiyeti daha çok göstermesi için çağrıda bulunuyorum. Bu yönde biz de daha ciddi çalışmalar yapacağız.

Ayrıca sürücülerin yollarda bisiklet sporcularına karşı bu şekildeki davranışları nedeniyle de en ağır cezai tedbirlerin alınması gerekliliği konusunda da üstümüze düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

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