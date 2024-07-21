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Bisiklet kullananlara bir iyi bir kötü haber

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Yeni bir araştırmaya göre bisiklet kullananların, araba kullanan veya trene binen yolculara göre erken ölüm riski yarıya yarıya az. Buna karşılık kazaya karışıp hastanelik olma ihtimalleri iki kat fazla.
Bisiklet kullananlara bir iyi bir kötü haber

Araştırma kapsamında 16- 74 yaş aralığındaki 82 bini aşkın Britanyalı 18 yıl boyunca izlendi. Katılımcılar işe gidip gelmek için en sık kullandığı ulaşım yolunu bildirdi. Araştırmacılar bu bilgileri kaydetti ve yıllar içinde reçete, hastaneye yatış ve ölüm kayıtlarını analiz etti.

‘Aktif’ seyahat, yürüme veya bisiklete binme olarak tanımlandı. Araba kullanma veya trene binme gibi diğer tüm işe gidip gelme yolları ‘pasif’ kabul edildi.

Bisikletle işe gidenlerin ezici çoğunluğu şehirde yaşayan, vardiyalı çalışan, genç ve erkekti.

Ancak bisikletle işe gidenlerin, ‘pasif’ biçimde işe gidenlere göre bir trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığı iki kat fazlaydı.

Yaya olarak işe gidip gelmenin ise herhangi bir nedenle hastaneye yatma riskini yüzde 11, ruhsal sağlık ilacı reçete edilme riskini ise yüzde 7 oranında azalttığı ortaya çıktı. Diğer risklerde belirgin bir fark gözlenmedi.

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