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Bisiklet sürücüsü Hastanede tedavi altına alındı

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Aydınköy’de dün akşam meydana gelen kazada 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bisiklet sürücüsü Hastanede tedavi altına alındı

Aydınköy’de dün akşam meydana gelen kazada 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 20.20 sıralarında meydana geldi.

Aydınköy içerisindeki Şht. Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı mazda demio salon araçla doğu istikametine doğru kullanan Gaziveren’de sakin Oktay Umutlu (E-36) yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye çıkış yapması sonucunda aracının ön kısmı ile o sırada Şht Dürüye Salih Sokak’tan ışıksız parkeiq marka bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Aydınköy’de sakin Mustafa Gökçe (E-15) yol ortasında çarpıştılar.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Gökçe, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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