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Bisiklet sürücüsü Rahmanov hayatını kaybetti

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Bisiklet sürücüsü Rahmanov hayatını kaybetti
Araç sürücüsü Hasan ANIT ise tutuklandı

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam ışıksız bisiklet süren Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Vadili’de sakin 26 yaşındaki Hasan ANIT , yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı stikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova’da sakin 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yazgeldi RAHMANOV’a çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi RAHMANOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alına alınan Yazgeldi RAHMANOV bu sabah 02:40 sıralarında yaşamını yitirmiştir.

 

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