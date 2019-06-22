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Bisiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Yurdal'a 2 gün tutukluluk

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Park halindeki aracındayken o sırada bisikletiyle seyreden Miralay'ı görmeden kapısını açarak bisiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Yurdal’a 2 gün tutukluluk emri verildi.
Bisiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Yurdal'a 2 gün tutukluluk

Lefkoşa'da dün Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan aracın kapısını araçların seyir yönüne açan ve o esnada cadde üzerinde bisikleti ile seyreden Hakan Miralay'ın yaralanmasına sebep olan MF 302 plakalı araç sürücüsü Ali Yurdal’a, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından iki gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altında bulunuyor.

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