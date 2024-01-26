Bisiklet ve Duatlon Yarışları-Yol Kapatması

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 28 Ocak 2024 Pazar günü 08:00-12:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 28 Ocak 2024 Pazar günü 08:30-11:30 saatleri arasında, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasında kalan yol güzergahında bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, duatlon yarışının düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde (TAK Ajansı Önleri – Dereboyu Caddesi - Citröen Trafik Işıkları Kavşağı ve Metehan Çemberi arasında kalan yol güzergahı) ve Bisiklet Yarışının düzenleneceği Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerindeki Sevgi Çemberi ile Alayköy Ağıllar Çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, yarışlar süresince ulaşım alternetif yollardan sağlanacaktır.

Duatlon ve Bisiklet Yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

PGM –BASIN SUBAYLIĞI