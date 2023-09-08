Bisiklet ve Triatlon Yarışları Yol Kapatması

10 Eylül 2023 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt’ta bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışları gerçekleştirilecektir.

10 Eylül 2023 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt’ta bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışları gerçekleştirilecektir.

Güzelyurt’taki bisiklet yarışı; 08:30–11:30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacaktır. Bisiklet yarışı süresince söz konusu yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı ise; 07:00-12:00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel önündeki çember arasındaki yol güzergahında yapılacaktır.

Triatlon yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Bisiklet ve Triatlon yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.