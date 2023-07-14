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Bisiklet ve Yarışı Yol Kapatması

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16 Temmuz 2023 Pazar günü, 08:30-11:30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.
Bisiklet ve Yarışı Yol Kapatması

Belirtilen tarih ve saatlerde, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları ile Doğancı Çemberi arasındaki kısmı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.  Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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