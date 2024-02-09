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Bisiklet Yarışı, Pazar Günü Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu Kapatacak

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet yarışı, 11 Şubat Pazar günü Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu'nu trafiğe kapatıyor. Sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri rica ediliyor.
Bisiklet Yarışı, Pazar Günü Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu Kapatacak

BİSİKLET YARIŞI-YOL KAPATMASI

PAZAR GÜNÜ, KAPLICA-TATLISU SAHİL ŞERİDİ YOLU ÜZERİNDE BİSİKLET YARIŞI
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR…
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 11 Şubat 2024 Pazar günü 09:00-12:00 saatleri
arasında, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.
Belirtilen tarih ve saatler arasında, bisikletli sporcular Kaplıca’da yarışa başlayıp, Kaplıca-
Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu takiben Zambak Tatil Köyüne gelinecek ve yarış burada bitecektir.
Yarış süresince bisikletli sporculara Polis Eskortu eşlik edecek olup, bahse konu yol güzergahını
kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve
dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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