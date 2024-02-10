Bisiklet Yarışı-Yol Kapatması

PAZAR GÜNÜ, KAPLICA-TATLISU SAHİL ŞERİDİ YOLU ÜZERİNDE BİSİKLET YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR…

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 11 Şubat 2024 Pazar günü 09:00-12:00 saatleri arasında, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, bisikletli sporcular Kaplıca’da yarışa başlayıp, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu takiben Zambak Tatil Köyüne gelinecek ve yarış burada bitecektir.

Yarış süresince bisikletli sporculara Polis Eskortu eşlik edecek olup, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.