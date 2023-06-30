Bisikletli vefat etti!

Aslanköy kavşağı civarında meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bugün saat 12:50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu boyunca dikkatsizce seyreden Elena KRASULINA (K-42), yönetimindeki PT 822 plakalı salon araç ile Aslanköy yakınlarında Kale boya önlerine geldiğinde önünde soldan birinci şerit içerisinde bisikleti ile seyreden Türkmenköy'de sakin Cemal KARADAĞ (E-48) kullanımındaki bisiklete çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Cemal Karadağ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Elena KRASULINA tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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