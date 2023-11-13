Bisikletlilere çarpan sürücü kaçtı!

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bisiklet sürücülerine çarpan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polisin soruşturması devam ediyor…

“Kınıyoruz”

Federasyon’dan yapılan açıklamada, “Bisiklet sever arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Kaçan suçlunun bir an önce yakalanması ve bu tip duyarsız ve kural tanımaz kişileri Federasyon olarak kınıyoruz ve en ağır şekilde cezalandırılmasını umuyoruz.” denildi.