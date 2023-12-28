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Bisikletlinin ölümüne neden oldu... "3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savruldu"

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Lefkoşa’da Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü H.B ile kazayla ilgili polise yalan beyanda bulunan Ö.T mahkemeye çıkarıldı.
Bisikletlinin ölümüne neden oldu... "3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savruldu"

Polis memuru Yusuf Özneci mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru zanlının, seyrettiği yol üzerinde bulunan  Citrioen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada  dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile seyreden  Gabriel Shımata Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savrulduğunu belirtti. Polis, aracında çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, aracın aşırı süratli olduğunun görüldüğünü ancak kesin hız limitinin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağını açıkladı.

Polis, kazanın oluşmasındaki en büyük etkenin zanlının şerit değiştirmesi olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlı Ömer Tüsün’ün ise kaza yapan aracın asıl sahibi olduğunu, polise ilk etapta kaza anında aracı kendisinin sürdüğünü söylediğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde şoka girdiğini, aracın kendisine ait olmasından dolay yalan beyanda bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, Hüseyin Bal hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre isterken, Ö.T'nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Hüseyin Bal’ın bir gün süreyle tutuklu kalmasına, Ömer Tüsün’ün ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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