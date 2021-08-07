BİTAYKA’DAN KIBRIS TÜRK GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINA MÜJDE VAR: GLOBALE GİDİYORUZ!

Bitayka, yaklaşık 15 ay önce “Kıbrıs’tan Globale Hayal Değil” vizyonuyla KKTC’de kurulmuş pazaryeri formatlı online bir sipariş platformudur. Şu an market, restoran, tüp gaz ve damacana su hizmetleri içeren ve mobil uygulamalara sahip aktif bir şirket olan Bitayka,

dünyada ilk 5 girişimcilik kuluçka merkezi arasında gösterilen İTÜ ÇEKİRDEK kuluçka programına dahil olmayı başaran ilk Kıbrıslı girişim oldu.

Kıbrıs’ın ilk pazar yeri formatlı online sipariş platformu girişimi: Bitayka

Pandeminin ortaya çıkmasıyla 7 kişilik ehil bir ekip tarafından insanlarımızın evde kalıp güvenle alışveriş yapması amacıyla sosyal sorumluluk duygusuyla hayata geçirilen Bitayka; webden ve telefondan market, yemek, su ve tüpgaz alışverişi yapmak isteyen müşterilerle, online satış yapmak isteyen kurumlara aracılık eden bir uygulamadır. Yukarıda ifade edildiği gibi birden çok ihtiyaca çözüm sunmasıyla bir süper app olma özelliği taşıyan Bitayka, bu yönüyle de globalde faaliyet gösterme potansiyeli taşırken, yeni yeni filizlenmekte olan KKTC girişimcilik ekosisteminin de öncü girişimlerinden olmasıyla dikkati çekiyor.

Kıbrıs’tan Globale vizyonuyla 2 ay önce İTÜ ÇEKİRDEK ön kuluçka programına başvuran Bitayka, kabul edilmesiyle birlikte, 7 haftalık başarılı eğitim süreci sonrasında gerçekleştirilen jüri sonrası İTÜ ÇEKİRDEK Kuluçka Programı’na katılmaya hak kazanan ilk Kıbrıslı girişim olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bitayka, toplumdaki yaygın kanaatin aksine globalleşen ve özellikle pandemi sonrası hızla dijitalleşen dünyaya Kıbrıs’tan da gidebilecek girişimler olabileceğini kanıtlamayı ve bir bu yaygın kanaati yıkmayı amaçlamaktadır.

Nedir İTÜ ÇEKİRDEK? Neden bu kadar önemli?

İTÜ ARI Teknokent tarafından 2011 yılında kurulan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 2.979 girişime ve 6.562 girişimciye destek oldu. Kurulduğu günden bu yana farklı sektörlerdeki teknolojik girişimleri destekleyerek onların hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip startuplar olmalarını amaçlamaktadır.

İTÜ ÇEKİ̇RDEK’e başvuran yüzlerce girişim arasında önce ilk 80 girişim arasında yer alan Bitayka, daha sonra ilk 38’e, şimdi de ilk 12 girişim arasından en iyi 5 girişim arasına girip yatırım almayı hedeflemektedir.

UBI Global adlı dünya çapındaki girişimcilik kuluçka merkezleri endeksi tarafından dünyadaki en iyi 5 kuluçka merkezi arasında gösterilen İTÜ Çekirdek, girişimlerin ihtiyacı olan onlarca kurumsal firma, yatırım ağları ve profesyonellerle paydaşlık ilişkisi kurarak onlara geniş bir platform sağlamaktadır. Bu platform sayesinde iş birliği veya müşteri ilişkisi kurabilecek kurum ve girişimler bir araya gelmekte ve yatırımcılar havuzuna erişebilmektedir.

Bitayka’nın başarısı Kuzey Kıbrıs girişimcilik ekosistemi için ne anlam ifade ediyor?

Bitayka’nın böylesine önemli dünya çapında bir girişimcilik kuluçka programına dahil olması hiç kuşku yok ki birçok Kıbrıslı genç girişimciye ve girişime örnek teşkil edecek derecede önemlidir. 7 hafta sürecek kuluçka programı başarıyla tamamlandığı takdirde Bitayka, sadece 2020 yılında girişimlere 54 milyon TL ödül dağıtan ve bugüne kadar 6562 girişimci ve 2979 girişime toplamda 204 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtılan Big Bang Startup Challenge’ı kazanmayı hedeflemektedir.

Ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gelişimi adına stratejik öneme sahip İTÜ ÇEKİRDEK Kuluçka Program süreci hakkında kamuoyu sıklıkla bilgilendirilecektir.

İçinden geçtiğimiz ekonomik darboğaz yaşadığımız pandemi koşullarında dijital dönüşüm ve teknoloji girişimlerinin önemi tartışılamaz şekilde ortadadır. Devletimizin, ve halkımızın bu süreçte bizlere desteği, ülkemizi Globale taşıyacak yeni bir sürecin de başlangıcını teşkil edecektir.