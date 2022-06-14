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Bitcoin 20 Bine doğru hızla iniyor...

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Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık piyasasında gerileme hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin yüzde 10'u aşan düşüşle 21 bin doların da altını test etti.
Bitcoin 20 Bine doğru hızla iniyor...

Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

Bitcoin haftanın ikinci işlem gününde de gerileme kaydederek yüzde 10 düşüşle 21 bin doların altını test etti. Ether ve Avax gibi para birimlerinde de sert düşüşler yaşanıyor.

Oanda Americas Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya kripto varlık piyasasının toplam büyüklüğünün 1 trilyon doların altına inmesiyle piyasadaki güvenin kötüleştiğine dikkat çekti. Moya, Bitcoin'in 20 binin altına inmesi durumunda bu güvenin daha da sarsılacağını belirtti.

Geçen haftalarda sabitkoinlerdeki çöküş dolayısıyla sarsılan kripto piyasası son günlerde kripto kredi platformu Celcius'un işlemleri askıya almasıyla güven erozyonuna uğradı. Pazartesi günü dünyanın en büyük Borsalarından biri olan Binance tarafında da geçici de olsa Bitcoin çekimlerinin askıya alınması dikkat çekti.

ABD AYI PİYASASINA GİRDİ

Son dönemde kripto varlıkların riskli varlıklarla korelasyonu önemli düzeyde artmıştı. Yaşanan fiyat hareketlerinde başta ABD olmak üzere hisse senedi piyasalarında yaşanan gerileme etkili oldu.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde artan resesyon korkularının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,79 azalışla 30.516,74 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3,88 azalarak 3 bin 749 puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü yüzde 20'yi aşmasıyla "ayı piyasasına" girdi.

Nasdaq endeksi de yüzde 4,68 kayıpla 10 bin 809 puana indi.

ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişelerle endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs'ta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Kaynak: Bloomberg HT

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