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Bitcoin, 40 bin doların üzerini gördü

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün yüzde 5.8’lik artışla 40 bin doların üzerini gördü.
Bitcoin, 40 bin doların üzerini gördü

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yükselişini sürdürerek 40 bin doları aştı.

Bitcoin, bugün yüzde 5.8'lik artışla yeniden 40 bin doları aştı. An itibariyle 40 bin doların hemen altında seyreden kripto para, böylece 40 bin seviyesini tekrar görmüş oldu.

NİSAN’DAKİ ZİRVEYE UZAK

Ether gibi diğer kripto para birimleri de Bitcoini takip ederek yükseldi.

Bitcoin Nisan ayının ortalarında 65 bin dolara kadar yükselmişti. Nisan ayındaki zirvenin ardından para birimi geçtiğimiz hafta 30 bin doların altını görerek tarihi zirvenin uzağına düşmüştü.

AMAZON VE TESLA ETKİSİ

Önceki gün Amazon ve Tesla’nın kripto paralarla işlem yapacağı söylentisi ile yükselen ve 40 bin bandına yaklaşan Bitcoin, Amazon’un iddiaları reddetmesinin ardından tekrar 36 bin dolar bandına düşmüştü. Bugünse Bitcoin fiyatı hızla yükseldi ve 36.900 dolardan 40.300 dolara kadar tırmandı.

Çin, ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumların kripto para birimleri konusunda gittikçe artan düzenlemeler getirmeyi değerlendirmesi ise kripto kullanıcılarını endişeye sevk etmeye devam ediyor.

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