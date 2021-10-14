Bitcoin, 60 bin dolar barajını geçmek için savaşıyor

Son birkaç gündür kripto para piyasasında yatay bir çizgi hakim. Malum, BTC 55 bin doları geçtikten sonra bir duruldu. 54 bin dolar ile 57 bin dolar arasında gidip geliyor.

Son birkaç gündür kripto para piyasasında yatay bir çizgi hakim. Malum, BTC 55 bin doları geçtikten sonra bir duruldu. 54 bin dolar ile 57 bin dolar arasında gidip geliyor.

Ethereum ise hayli uzun bir süredir 3400 dolar ile 3700 dolar bandı arasında geziniyor. Özellikle ETH yatırımcıları 4000 doların bir an önce geçilmesini bekliyorlar. Fakat bu şimdilik gerçekleşmiş değil. Öte yandan ETH’nin yıl sonuna kadar 6000 dolar ile yeni bir ATH gerçekleştireceğine olan inanç da yüksek. Fakat şimdilik böyle bir tablo söz konusu değil.

Peki analistler mevcut tabloyu nasıl yorumluyorlar. Her zaman olduğu gibi birbirine zıt görüşlerden söz etmek mümkün. Bazı analistler BTC’nin ay sonuna kadar 64 bin dolar seviyesini tekrardan göreceğine inanıyorlar. Hatırlanacağı üzere BTC bu zirveyi son olarak Mayıs ayında görmüştü.

Bazı analistler ise BTC’de düşüşün başlayacağını ve 18 bin dolara kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyor. Yani tamamen birbirine zıt görüşlerden bahsetmek mümkün.

Bu arada her zaman olduğu gibi yine belirtelim. Bu ve benzeri kripto para içeriklerimizin hiç biri yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.