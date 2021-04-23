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Bitcoin, Biden’ın vergi açıklamasıyla çakıldı

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Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından düşüşünü sürdürdü.
Bitcoin, Biden’ın vergi açıklamasıyla çakıldı

Dünya genelinde en çok rağbet gören kripto para birimi bitcoin son sekiz günün yedisinde düşüş kaydetti.

Yüzde 5.8 değer kaybeden bitcoin 48 bin 596 dolar seviyesine kadar düştü ve 60 bin dolarları gördüğü yukarı ivmeli hareketini neredeyse kaybetmiş gibi görünüyor.

Yatırım bankası JPMorgan ve fon kuruluşu Tallbacken, düşüşün daha da devam edebileceğine dair rapor yayınladı.

Bitcoin 14 Nisan’daki zirvesinde 64 bin 870 doları görmüştü.

‘Dokunulmazlığı kaybetti’

Delta Exchange CEO’su Pankaj Balani, “Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamasının altına düştü ve son rallideki dokunulmazlığını kaybetti” dedi. CEO, daha fazla düşüş için yer olduğunu da ekledi.

Biden’ın vergi açıklamalarının da bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor.

Son haftadaki geri çekilmeye karşı ABD’li yatırımcılar kripto paralardaki pozisyonlarını geçen sene yüzde 70’ten fazla artırmıştı. Bu yatırımcılar, halihazırda bir yıldan uzun süre elde tuttukları kripto paralar için sermaye vergisi ödüyor. Kripto paralar son yıllarda en çok kazanç getiren varlıklardan biri, o kadar ki, bir sene önce bu alana yatırım yapmış biri neredeyse altı kat kazanç sağladı. Bu oran Nisan 2019’dan önce kripto para alanlar için sekiz kata kadar çıktı.

‘Büyük parası olanlar var’

Miller Tabak şirketinden piyasa uzmanı Matt Maley, “Bu durumda en çok endişelenilmesi gereken, satışa en çok duyarlı olanlar en çok kazandıranlar oluyor” dedi.

Uzman şöyle devam etti: “Bu, insanlar toptan satışa geçip bütün pozisyonlarını boşaltacak anlamına gelmez. Fakat bu alanda çok büyük paraları olanlar var ve sermaye kazancı vergisinde büyük sıçramalar olursa, bu kişiler masada çok para bırakmış olacak.”

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