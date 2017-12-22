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Bitcoin bir günde yüzde 20 değer kaybetti

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Bitcoin bir günde yüzde 20 değer kaybetti
Dijital para birimi bitcoin, yılın başından beri durdurulamayan yükselişine keskin bir ara vererek yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı.

Günün ilk saatlerinde 16 bin dolar seviyesinden işlem gören bitcoin, 13 bin doların altına indi.

Böylece bitcoin düşüş trendinde dördüncü haftasına girmiş oldu.

Ancak bitcoinde görülen bu keskin düşüş yine de kripto para birimini sadece iki haftanın en düşük seviyesine getirdi.

Bitcoin değeri 2017 başına kıyasla yüzde 1300 daha yüksek.

Son dönemde neden bu kadar keskin bir düşüş yaşadığı ise bilinemiyor.

Bir tek ripple yükseldi

Bitcoin ile beraber hızla yükselen diğer kripto paralarda da aynı şekilde düşüş gözlendi.

Ethereum'un son 24 saat içindeki düşüşü yüzde 25'i buldu.

Litecoin ise yüzde 27 düşerek 241 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para birimleri içinde tek yükseliş gösteren ise ripple oldu.

Psikolojik seviyesi 1 doları aşan ripple, 1,38 dolara çıkarak rekor kırdı.

Ripple'ın piyasa değeri ise 42 milyar dolar. Ripple'ın bu yıl artışı ise yüzde 19 bin 500 oldu.

Goldman Sachs'tan kripto para masası

Dijital para birimlerinde yaşanan bu oynaklık gelecekleri için büyük bir sınav anlamına geliyor.

Oanda Şirketi'nin Asya Pasifik masasının başında olan Stephen Innes, Bloomberg'e yaptığı açıklamada yatırımcıların kripto para birimleri için doğruluk sağlaması yaptıklarını söyledi.

İsviçre bankası UBS ise yaptığı son açıklamada bitcoini 'tarihin en büyük spekülatif balonu' olarak tanımladı.

Kripto paraların güvenilirliği ve geleceği sorgulanırken yatırımlarına devam eden çok sayıda kurum da var.

Goldman Sachs, son olarak bitcoini de içerecek şekilde piyasa kurmak amacıyla kripto para ticaret masası oluşturacak.

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