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Bitcoin dolandırıcılarına operasyon:8 gözaltı

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İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bitcoin dolandırıcılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Bitcoin dolandırıcılarına operasyon:8 gözaltı

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı bir suç şebekesinin, 'yatırım' adı altında kripto para sistemi kurduğunu, sanal ortamda ‘yüksek kar payı' vaadiyle ilan vererek katılımcıların hesaplarına engel koyup boşalttığını tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında kripto para dolandırıcılarına karşı teknik ve fiziki takip başlatan polis, ardından bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Siber Polisi, sanal sistemde kurdukları yatırım ortamına katılım sağlayan ve bu yöntemle çok sayıda yatırımcının hesabında bulunan 12 milyon lira karşılığındaki bitcoini kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 9 şüpheliden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı.

 

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı kaydedilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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