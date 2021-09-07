Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu

El Salvador dünyada kripto para Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Ülkede bugün yürürlüğe giren yasayla, tüm iş yerleri Amerikan dolarıyla birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak.

3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Bitcoin bugün sabah saatlerinde yüzde 1,8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.