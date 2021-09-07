  • BIST 1.454,740
  • Altın 482,07
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu

»
El Salvador dünyada kripto para Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.
Bitcoin: El Salvador, kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu

Ülkede bugün yürürlüğe giren yasayla, tüm iş yerleri Amerikan dolarıyla birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak.

3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Bitcoin bugün sabah saatlerinde yüzde 1,8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.

Her El Salvador vatandaşına 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verilecek

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesinin ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Nayib Bukele ayrıca aldıkları kararla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine para göndermelerinin de kolaylaşacağını belirtti.

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her El Salvador vatandaşına 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

Uzmanlar ise ülkede birçok kişinin, değeri çok hızlı arttığı ve azaldığı için bitcoine şüpheyle baktığını söylüyor.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da, El Salvador'un kararına şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya, telefonlara 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi istiyor06 Eylül 2021 Pazartesi 19:52
  • Almanya, seçim öncesi Rusya'yı siber saldırılarla suçladı06 Eylül 2021 Pazartesi 18:45
  • Beats’in yeni kulaklığı Studio Buds satışa sunuldu04 Eylül 2021 Cumartesi 21:02
  • Antivirüs yazılımı ‘in’, kartuş out!04 Eylül 2021 Cumartesi 20:32
  • KVK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira para cezası04 Eylül 2021 Cumartesi 11:56
  • Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 10:34
  • AB veri yasaları kapsamında WhatsApp'a rekor ceza!03 Eylül 2021 Cuma 17:10
  • NASA duyurdu: Uçan taksi denemeleri başladı03 Eylül 2021 Cuma 16:35
  • Rubrik ve Microsoft’tan stratejik iş birliği: Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor03 Eylül 2021 Cuma 12:47
  • Instagram'a erişim sıkıntısı: Binlerce kişi hata bildirdi02 Eylül 2021 Perşembe 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti