  • BIST 3.023,68
  • Altın 1020.669
  • Dolar 18.0967
  • Euro 18.2581
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

» »
Piyasalar haftanın son iş gününe girerken sert düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasasaları hafta başından beri düşüş eğiliminde. 

Coingecko'de yer alan verilere göre son 24 saatte düşüş hızlandı. Kripto para piyasaları yüzde 6.1 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Saat 10.25 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 5.9 oldu. BTC'nin fiyatı 22 bin 45 dolar seviyesine indi.

Ethereum'da benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı aynı sürede yüzde 4.7 düşerek bin 755 doları gördü. 

 

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 7.3 düşerek 34.7 cente DOGE'un fiyatı ise yüzde 13.6 düşerek 7 cente indi.

PİYASALARDA FELAKET SENARYOSU

2014 yılında Bitcoin piyasaları büyük bir siber saldırıyla karşılaştı. Mt. Gox borsasını hackleyen saldırganlar tam 850 bin adet Bitcoin'i çaldı.

Mt. Gox alacaklılara kurtarabildikleri BTC'leri geri vereceklerini söyledi. Aradan geçen 8 yılda 140 bin  kurtarıldı. Bunlar alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox'un elinde tutuluyor. Bugünkü kurla bu para 3 milyar doları aşıyor.

140 bin Bitcoin'in dağıtılması halinde üç olası senaryo konuşuluyor. BTC sahipleri bu coinleri satabilir bu da Bitcoin'de sert bir düşüşe neden olabilir. 

Elde edilen Bitcoin, başta Ethereum olmak üzere altcoinlere akabilir. Burada ilk akla gelen senaryo altcoinlerin yükseleceği yönünde ancak kripto para piyasalarında Bitcoin dominansı diye bir gerçek bulunuyo. Geçmişteki sert düşüşler bize gösterdi ki altcoinlerin değer kazanmasının bir sınırı var. 

Son senaryo ise elde tutmanın devam etmesi. Yani birçok kripto yatırımcısı hodl olarak bilinen bu işlemle piyasaların kısa vadede çok etkilenmeyeceği düşünülebilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'in ABD tahvil pozisyonu 12 yılın en düşük seviyesinde16 Ağustos 2022 Salı 11:31
  • Döviz güne nasıl başladı? 16 Ağustos 2022 Salı16 Ağustos 2022 Salı 07:55
  • Mayıs Çöküşünü Bilen Analistten Bitcoin’de Yeni Felaket Senaryosu: Hazır Olun15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59
  • Döviz güne nasıl başladı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:57
  • Kripto para borsasında dolandırıcılık: Yeni bir Thodex vakası mı?14 Ağustos 2022 Pazar 17:59
  • Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü14 Ağustos 2022 Pazar 16:01
  • Ekonomide 86,6 milyar TL dönüyor14 Ağustos 2022 Pazar 11:20
  • Bitcoin’i ‘dipten’ aldı, 56 milyon dolar zarar etti14 Ağustos 2022 Pazar 09:43
  • Döviz güne nasıl başladı? 13 Ağustos 2022 Cumartesi13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:04
  • Borsa güne yükselişle başladı12 Ağustos 2022 Cuma 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti