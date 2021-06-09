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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

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Kriptop para piyasaları haftaya sert düşüşle başlamıştı. Saat 8.30 itibariyle piyasalar bu düşüşün ardından henüz toparlanamadı.
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kriptop para piyasaları haftaya sert düşüşle başlamıştı. Saat 8.30 itibariyle piyasalar bu düşüşün ardından henüz toparlanamadı. 

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte değişmedi ve 1.55 trilyon dolarda kaldı. 

Öte yandan Bitcoin son 24 saatte yüzde 2 değer kazanmış gibi dursa değeri 33 bin 470 dolarda. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 40'ta tutunurken piyasa hacmi de 626 milyar dolarda. 

Son 1 saatte artış gören Ethereum cephesinde de düşüşün etkileri devam ediyor. ETH'nin fiyatı 2 bin 498 dolarda bekliyor. 

Dogecoin'inin fiyatı da sadece yüzde 1.6 artış gösterdi. DOGE 32 centten alıcı buluyor. 

Son bir haftanın en çok değer kaybeden para birimlerinden Ripple'daki değer artışı yüzde 2 oldu. XRP'nin fiyatı 87 cent. 

BİTCOİN 20 BİN DOLARA DÜŞER Mİ?

Bitcoin'in son 180 gündeki fiyat değişimi. 

Birkaç hafta önce 65 bin dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin gerilemeye devam ediyor. Önce 50 bin, ardından 40 bin dolar seviyesine gerileyen BTC son olarak 30 bin dolarda tutunmaya çalışıyor. 

Mayıs ayının sonlarına doğru kısa süreliğine 30 bin doların altını gören BTC ardından toparlayıp 40 bin dolara kadar yükselmişti. 

Ancak hem ABD hem Çin'den gelen olumsuz haberler, Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki kademeli düşüşün devam etmesini sağlıyor. 

Bloomberg'de yer alan bilgilere göre uzmanlar Bitcoin'de 20 bin dolar seviyelerini uzak bir ihtimal olarak görmüyor. 

BİTCOİN NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

Dünya genelinde 500 milyon insana ulaşan Bitcoin ve kripto para piyasaları güvenirliliğini halen tam olarak sağlamış değil.

Çin son birkaç haftadır BTC'yi sıkıştırıyor. Önce işlemlere aracılık yasağı geldi. Ardından ülkede Bitcoin madenciliğinin yasaklanması resmi yetkililerce dillendirildi. Ucuz elektrik nedeniyle Çin dünyanın en büyük kripto para madeni. BTC'nin yüzde 60'ından fazla Çin'deki devasa madenlerde üretiliyor.

Aynı şekilde dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de de Bitcoin karşıtı adımlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin makroekonomi politikalarında değişikliğe gitmesi ve sıkılaşmayı benimsemesi BTC piyasalarında bir düşüşe neden oldu.

Deutsche Bank'ın değerlendirmesine göre ABD'deki sıkılaşma politikası BTC'ye en kötü dönemleerinden birini yaşatabilir.

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