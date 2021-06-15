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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

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Milyarder girişimci Elon Musk'ın paylaşımıyla başlayan kripto para piyasalarındaki toparlanma havası devam ediyor. 
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Milyarder girişimci Elon Musk'ın paylaşımıyla başlayan kripto para piyasalarındaki toparlanma havası devam ediyor. 

Kripto para piyasalarının aktif büyüklüğü yüzde 4.5 yükselerek 1 trilyon 750 milyar doları aştı. 

Bitcoin fiyatı yüzde 3.3 artış gösterdi ve 40 bin 650 dolar seviyine geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44'e yükseldi. 

Ethereum da BTC'le birlikte artışa geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 6 yükselerek 2 bin 640 dolara geldi. 

Bir dönem Musk'ın paylaşımlarıyla rekor değere ulaşan Dogecoin'in fiyatı ise çok değişmedi. DOGE'un değeri yüzde 1.4 artarak 33 cent oldu. 

Ripple'daki artış oranı ise yüzde 2.2 oldu. XRP'nin 89 cente çıktı.

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