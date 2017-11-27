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Bitcoin için 159 ülkede harcanan elektrik enerjisinden fazlası harcanıyor

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Bitcoin için 159 ülkede harcanan elektrik enerjisinden fazlası harcanıyor
Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin için kullanıcılar 159 ülkenin yıllık elektrik harcamasından fazlasını harcıyor.

Son dönemin gözdesi Bitcoin, aslında kripto para sistemi olarak adlandırılıyor. Dünyada yatırım aracı olarak henüz yasalarla tam desteklenmeyen ‘blockchain’ para birimi ilginç bir habere konu oldu.

Değeri 10 bin dolara yaklaşan Bitcoin için harcanan elektrik 159 ülkenin yıllık harcamasından daha fazla olduğu ortaya çıktı. 

Başka bir deyişle kullanıcıların Bitcoin madenciliği için harcadığı elektrik miktarı 159 ülkenin harcamasından daha fazla. 

Peki Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? 

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. 

Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir. 

Sistemin ilk bloğunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu oluşturan tarafından başlatılır. 

Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. 

Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar. 

Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. 

Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. 

Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir. 

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