Bitcoin ile Satılan Ferrari için 4 BTC isteniyor

İkinci el bir Ferrari, İngiltere’de Bitcoin ile satışa çıktı. Ferrari 488 GTB 2018 model araç için 4 BTC isteniyor.

İkinci el bir Ferrari, İngiltere’de Bitcoin ile satışa çıktı. Ferrari 488 GTB 2018 model araç için 4 BTC isteniyor.

İngiltere’nin PistonHeads isimli ikinci el araç web sitesinde satışa konulan kırmızı renkli Ferrari, Nottinghamshire’dan kendisine alıcı arıyor. Sterlin ile 163.950 eden araç, Türk lirası ile 1.8 milyon lira ediyor.

Araç sahibinin kimliği ise ilanda paylaşılmıyor.

Bitcoin ile ödeme kabul ediyor

İlan sahibi, aracın İngiliz sterlinindeki fiyatına denk olan 4 BTC ile de ödeme kabul ediyor. Bu Bitcoinlerin dolar bazındaki karşılığı, Coinbase verilerine göre 232.252 dolar ediyor.

Aracın özellikleri

İlana göre, aracın 2 sahibi olmuş. Alıcının, Ferrari’yi İngiltere’den temin etmesi gerekiyor. Teknik özelliklerinden bazıları şu şekildedir:

2018 model,

8 bin km yapmış,

Benzinli,

Otomatik vites,

334 km/s hız yapabiliyor,

2 kapılı,

2 koltuğa sahip.

Aynı zamanda aracı alırken finansal ve sigorta hizmeti alma seçenekleri de bulunuyor.

Bitcoin ile araba almak yeni değil

Bitcoin ile araba satan veya BTC ile ödeme kabul eden araba galerileri halihazırda bulunuyor. Örneğin Reuters haberine göre, araba satıcısı Christopher Basha, 2015 yılında Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başladı. California’daki Pietro Frigerio da galerisindeki 20 arabanın Bitcoin ile satıldığını söyledi.

24 Mart’ta Elon Musk, Bitcoin ile Tesla alınabileceğini açıklamıştı. ABD ile kısıtlı olan hizmetin gelecekte farklı ülkelere sunulması bekleniyor.