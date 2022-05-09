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Bitcoin kasım zirvesinden bu yana yüzde 50 düştü

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Bitcoin kasım zirvesinden bu yana yüzde 50 düştü
Bitcoin kasım zirvesinden bu yana yüzde 50 düştü

Coinbase kripto para borsasına göre, Bitcoin'in değeri hafta sonu 34 bin doların altına düştü.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen yıl kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50 düştü.

Dijital varlıkların değerindeki düşüş, son günlerde dünya genelindeki borsaların da düşmesiyle ortaya çıkıyor.

Pazartesi günü, bazı Asya piyasaları Japonya'nın gösterge Nikkei endeksinin yaklaşık yüzde 2 düşmesiyle tekrar düşüşe geçti.

Bitcoin, toplam değeri 650 milyar dolar olan kripto para piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

2022'nin çoğu kripto para piyasası için nispeten sakin geçmiş olsa da, dijital varlıklarda dalgalı ticaret, önceki yıllarda o kadar sıra dışı değildi.

Ticarete yıllarca bireysel yatırımcılar hakim oldu, ancak daha yakın zamanlarda piyasa, hedge fonları ve para yöneticileri gibi profesyonel yatırımcıların akını gördü.

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