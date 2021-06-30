Bitcoin madenciliğindeki gelişmeler kripto paradaki dengeleri yeniden şekillendiriyor

Çin başta olmak üzere bazı ülkeler Bitcoin madenciliğine yönelik sert tedbirler alarak madencilik faaliyetlerinin durmasına sebep olurken, El Salvador gibi bazı ülkeler ise Bitcoin'in kullanımının ve üretiminin artırılmasına yönelik planlamalar yapıyor.

Çin başta olmak üzere bazı ülkeler Bitcoin madenciliğine yönelik sert tedbirler alarak madencilik faaliyetlerinin durmasına sebep olurken, El Salvador gibi bazı ülkeler ise Bitcoin'in kullanımının ve üretiminin artırılmasına yönelik planlamalar yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 640 milyar dolardan fazla piyasa hacmiyle kripto paralar arasında en popüler konumda olan Bitcoin, hem yatırımcılardan hem de madencilerden yıllar içerisinde artan bir ilgiyle karşılaştı. Bu ilginin ardından son aylarda ise Bitcoin'de ciddi değer kaybı yaşandı. Nisan ayında 63 bin dolarla tarihi zirvesini gören kripto para birimi, son haftalarda 30 binli seviyelerden işlem görüyor.

Uzmanlar, Bitcoin'deki bu değer kaybında, başta Çin olmak üzere Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya yönelik alınan kararların önemli rol oynadığını belirtiyor. Çin hükümeti, geçen ay ülkede Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya yönelik sert tedbirlerin hayata geçirileceğini, bu tedbirlerle ülkenin finansal sistemini korumanın yanı sıra karbon emisyonlarının da azaltılacağını duyurmuştu. Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin ve İngiltere'nin kararları etkili oldu

Çin'in Bitcoin madenciliğinin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği ülke olması, alınan bu sert tedbirlerin madencilik faaliyetlerini olumsuz etkilemesine sebep oldu. Uluslararası kaynaklara göre, alınan kararın ardından çok sayıda Bitcoin madencisi faaliyetlerine son verdi.

Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra, kripto paraların alım satımına ilişkin çeşitli kısıtlamalar da gündeme geliyor. İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance'in Birleşik Krallık'taki etkinliğini kısıtlayarak, bu borsanın ülkede regüle edilmiş herhangi bir faaliyette bulunamayacağını duyurdu. FCA benzer şekilde ocak ayında kripto para birimlerinin son derece yüksek seviyede risk içerdiğini belirtmişti.

İngiltere'deki bu uygulama, hem Binance'in en büyük kripto para borsası olması hem de Bitcoin'in en fazla işlem gören kripto para olması sebebiyle Bitcoin'i etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

El Salvador, Bitcoin'i yasallaştırarak madencilik çalışmaları için çağrıda bulundu

Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kripto para alım-satımını ve madenciliğini "olumsuz" etkileyen bu gelişmelere karşılık, Orta Amerika ülkesi El Salvador, bu ay alınan kararla kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital paranın resmen kabul edildiği ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını belirtti. Bukele, Bitcoin'le ilgili kararın ardından El Salvador'un dünyanın en önemli kripto para merkezlerinden biri haline dönüşeceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini aktaran Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra El Salvador'da yönetim, Bitcoin madenciliği için jeotermal enerjinin kullanılması çağrısında bulundu.

ABD, Kanada, İsveç ve Arjantin'in Bitcoin madenciliğindeki payının artması bekleniyor

Bitcoin'e yönelik küresel ölçekte yaşanan bu gelişmeler, Bitcoin'in değerinin yanı sıra Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranına" da etki ediyor. Bitcoin'in hash oranı, Çin'deki madencilik faaliyetindeki ciddi düşüşün ardından 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Blockchain.com'un verilerine göre, 14 Mayıs'ta 180,6 TH/s olan Bitcoin'in hash oranı, dün 90,8 TH/s seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, Bitcoin'le ilgili son haftalarda yaşanan gelişmelerin hash oranına etkisini ortaya koydu. Hash oranına benzer şekilde, günlük onaylı toplam işlem sayısı da Bitcoin'le ilgili gelişmelerden etkilendi. 2021'in başında Bitcoin ağında günde 400 binin üzerinde onaylı işlem yapılırken, bugünlerde 200 binli seviyelerde işlem gerçekleştiriliyor.

Kamuoyu tarafından Bitcoin'in genellikle değeri yoğun olarak takip edilse de "hash oranı" gibi göstergelerdeki değişim, makro ölçekte kripto para dengelerinin şekillenmesinde, oluşturulan politikaların ve alınan kararların rolünü ortaya koyuyor.

Bloomberg.com'da yer alan habere göre, kripto para madenciliğiyle ilgili sert tedbirler alan Çin'in Bitcoin madenciliğindeki yüzde 65'lik payının yıl sonunda yüzde 50'nin altına inmesi, buna karşılık; ABD, Kanada, İsveç ve Arjantin'in payının artması bekleniyor.