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Bitcoin Milyarderi, BTC’deki Büyük Patlama İçin Tarih Verdi!

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Son birkaç gün Bitcoin için iyi geçti. Lider kripto para, 11 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve şimdi bir sonraki engeli yaklaşık 11.500 dolar olarak görünüyor.
Bitcoin Milyarderi, BTC’deki Büyük Patlama İçin Tarih Verdi!

Popüler analistlere göre, lider kripto para biraz daha yukarı doğru hareket için hazır görünüyor. Aslında, mevcut piyasa dinamiği Winklevoss Kardeşler gibi bazı popüler oyuncuların dikkatini çekiyor gibi görünüyor. Kısa süre önce paylaştığı bir Twitter gönderisinde Tyler Winklevoss, Bitcoin’in bir sonraki büyük sıçramaya hazır olabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Tyler Winklevoss: Bitcoin önümüzdeki yıl içinde bir patlama yapmak için hazır!

Tyler Winklevoss’a göre, Bitcoin şu anda güçlü görünüyor. Ünlü milyarder, lider kripto paranın önümüzdeki yıl içinde bir patlama yapmak için hazır olduğunu da ekledi. Bu yıl, Bitcoin’in ciddi bir parabolik yükselişe geçebileceği yıl olarak oldukça fazla lanse edildi. Bunun nedeni özellikle Mayıs ayında meydana gelen halving’den kaynaklanıyor.

Ayrıca, hükümetler tarafından sınırsız para basımına devam edilmesi, yatırımcıları Bitcoin’e yönlendirdi. Bu süreç BTC’nin bir güvenli liman varlığı olarak kabul edimesini sağladı. Grayscale gibi büyük yatırım fonları bile çok sayıda Bitcoin satın alıyor. Analistlere göre, bu gelişmelerin anlamı Bitcoin’in çok yakında yükseleceğidir.

Tyler Winklevoss: Kurumsal tsunami Bitcoin’e geliyor!

Analistlere göre, popüler kripto para oyuncularının görüşleri, insanların BTC satın almaları için bir ipucu görevi görür. Winklevoss Kardeşler, kripto para borsası Gemini’nin sahipleri ve erken dönem kripto para yatırımcıları arasında yer alıyorlar. Ayrıca Winklevoss Kardeşler, ilk Bitcoin milyarderleri olarak da anılıyor. Ancak Tyler Winklevoss, Bitcoin’in geleceğine yönelik devasa tahminler yapan tek kişi değil. Birçok analist ve kurumdan Bitcoin’e yönelik boğa odaklı tahminler geliyor.

Gemini CEO’su ve ünlü Bitcoin milyarderi Tyler Winklevoss, geçtiğimiz günlerde Square Inc.’in devasa Bitcoin satın alımının sadece kurumsal yatırımların lider kripto para birimine girişinin başlangıcı olduğunu söyledi. Tyler Winklevoss açıklamalarının devamında “Kurumsal tsunami Bitcoin’e geliyor!” diye de ekledi.

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