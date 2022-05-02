  • BIST 2.430,55
  • Altın 898.737
  • Dolar 14.8744
  • Euro 15.6425
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimi oldu

» »
Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyan ikinci ülke oldu.
Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimi oldu

Büyük elmas, altın ve uranyum yatakları olan ülke buna rağmen dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

On yıllardır silahlı çatışmalara sahne olan ülke Rusya'yla müttefik ve isyancılarla mücadele için Wagner grubundan destek alıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararı Parlamento'da oy birliğiyle alındı.

Açıklamada "Bu hamle Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkelerinden biri haline getirdi" denildi.

El Salvador

Eylül 2021'de Bitcoin'i resmi para birimi haline getiren ilk ülke El Salvador olmuştu. Bu adım aralarında IMF'nin de olduğu çok sayıda ekonomist tarafından eleştirilmiş, finansal istikrarsızlığa yol açabileceği vurgulanmıştı.

Bazı uzmanlar ise Bitcoin gibi kripto para birimlerinin suçluların para aklamasını kolaylaştıracağı ve üretiminde çok fazla enerji kullanılması nedeniyle çevreci olmadığı gibi gerekçelerle bu adıma karşı çıkıyor.

Kripto para birimlerini kullanmak için internet bağlantısı gerekiyor. Fakat 2019 verilerine göre ülkede nüfusun yalnızca yüzde 4'ünün internete erişimi var.

Orta Afrika Cumhuriyeti, pek çok eski Fransız kolonisi gibi CFA (Afrika Finansal Topluluğu Frangı) adlı para birimini kullanıyor.

Bazı analistler Bitcoin'e geçilmesinin, maden zengini bu ülke üzerindeki Fransa ve Rusya arasındaki güç mücadelesi kapsamında CFA'ya zarar vermek için yapılmış olabileceğini söylüyor.

AFP'ye konuşan Fransız analist Thierry, "Yolsuzluk düzeni ve uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ortaklıkları şüphe uyandırıyor" diyor.

Başkent Bangui'de ise farklı görüşler hakim.

BBC'nin Afrika'dan Fransızca yayın yapan servisi BBC Afrique'e konuşan ekonomist Yann Daworo bunun hayatı kolaylaştıracağını, cep telefonlarından Bitcoin ile ödeme yapmanın çok kolay olduğunu ve Bitcoin'i kolaylıkla diğer para birimlerine de çevirebildiklerini söylüyor:

"İş adamları CFA banknotlarıyla dolu valizlerle döviz bürolarına gidip dolar almaya çalışmak zorunda kalmayacak."

Daworo CFA'nın "Afrika'nın yararına kullanılmadığını" da ekliyor.

Bu para birimini kullanan diğer bazı ülkelerde de CFA'nın koloni döneminden kalma bir alışkanlık olduğunu ve Fransa'nın kıtayı kontrol etmesine izin verdiğini savunuyor.

Öte yandan bilgisayar mühendisi Sydney Tickaya Bitcoin'e geçişin erken olduğunu ayrıca bunun sorumsuzca bir adım olduğunu söylüyor:

"Ülkede internet erişimi hâlâ yaygın değil ve Bitcoin tamamen internete bağlı.

"Ülkenin güvenlik, eğitim ve içme suyuna erişim gibi daha acil sorunları var."

Orta Afrika Cumhuriyeti 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğinden beri çatışmalara sahne oldu.

Çoğunluğu Hristiyan olan ülkede büyük oranda Müslüman olan bir isyancı grup 2013'te iktidarı ele geçirdi.

Buna karşılık öz savunma milisleri oluşturan Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşandı.

Faustin-Archange Touadera'nın 2016'da iktidara gelmesinden sonra ülke stratejik ortaklığını Fransa'dan Rusya'ya kaydırmaya başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters’tan Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti analizi: U-dönüşünden sonra…28 Nisan 2022 Perşembe 13:37
  • Suudi Arabistan’da taht oyunları sürüyor… Prens Selman’dan korkan kraliyet üyeleri, mülklerini satıyor25 Nisan 2022 Pazartesi 10:55
  • Lübnan’da 60 kişilik tekne battı24 Nisan 2022 Pazar 12:28
  • Hac yolunda feci kaza: 8 ölü24 Nisan 2022 Pazar 11:23
  • İran ve Suudi Arabistan, müzakerelere devam ediyor23 Nisan 2022 Cumartesi 20:48
  • Irak- İran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü23 Nisan 2022 Cumartesi 13:29
  • Tansiyon yükseliyor… İsrail Gazze’yi bir kez daha vurdu21 Nisan 2022 Perşembe 17:34
  • Bağdat'tan Türkiye'ye "Pençe Kilit" notası20 Nisan 2022 Çarşamba 10:41
  • İran lideri: İsrail’i kalbinden vururuz18 Nisan 2022 Pazartesi 17:27
  • İran: ABD nükleer görüşmelerde geciktirme politikası güdüyor18 Nisan 2022 Pazartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti