Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimi oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyan ikinci ülke oldu.

Büyük elmas, altın ve uranyum yatakları olan ülke buna rağmen dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

On yıllardır silahlı çatışmalara sahne olan ülke Rusya'yla müttefik ve isyancılarla mücadele için Wagner grubundan destek alıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararı Parlamento'da oy birliğiyle alındı.

Açıklamada "Bu hamle Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkelerinden biri haline getirdi" denildi.

El Salvador

Eylül 2021'de Bitcoin'i resmi para birimi haline getiren ilk ülke El Salvador olmuştu. Bu adım aralarında IMF'nin de olduğu çok sayıda ekonomist tarafından eleştirilmiş, finansal istikrarsızlığa yol açabileceği vurgulanmıştı.

Bazı uzmanlar ise Bitcoin gibi kripto para birimlerinin suçluların para aklamasını kolaylaştıracağı ve üretiminde çok fazla enerji kullanılması nedeniyle çevreci olmadığı gibi gerekçelerle bu adıma karşı çıkıyor.

Kripto para birimlerini kullanmak için internet bağlantısı gerekiyor. Fakat 2019 verilerine göre ülkede nüfusun yalnızca yüzde 4'ünün internete erişimi var.

Orta Afrika Cumhuriyeti, pek çok eski Fransız kolonisi gibi CFA (Afrika Finansal Topluluğu Frangı) adlı para birimini kullanıyor.

Bazı analistler Bitcoin'e geçilmesinin, maden zengini bu ülke üzerindeki Fransa ve Rusya arasındaki güç mücadelesi kapsamında CFA'ya zarar vermek için yapılmış olabileceğini söylüyor.

AFP'ye konuşan Fransız analist Thierry, "Yolsuzluk düzeni ve uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ortaklıkları şüphe uyandırıyor" diyor.

Başkent Bangui'de ise farklı görüşler hakim.

BBC'nin Afrika'dan Fransızca yayın yapan servisi BBC Afrique'e konuşan ekonomist Yann Daworo bunun hayatı kolaylaştıracağını, cep telefonlarından Bitcoin ile ödeme yapmanın çok kolay olduğunu ve Bitcoin'i kolaylıkla diğer para birimlerine de çevirebildiklerini söylüyor:

"İş adamları CFA banknotlarıyla dolu valizlerle döviz bürolarına gidip dolar almaya çalışmak zorunda kalmayacak."

Daworo CFA'nın "Afrika'nın yararına kullanılmadığını" da ekliyor.

Bu para birimini kullanan diğer bazı ülkelerde de CFA'nın koloni döneminden kalma bir alışkanlık olduğunu ve Fransa'nın kıtayı kontrol etmesine izin verdiğini savunuyor.

Öte yandan bilgisayar mühendisi Sydney Tickaya Bitcoin'e geçişin erken olduğunu ayrıca bunun sorumsuzca bir adım olduğunu söylüyor:

"Ülkede internet erişimi hâlâ yaygın değil ve Bitcoin tamamen internete bağlı.

"Ülkenin güvenlik, eğitim ve içme suyuna erişim gibi daha acil sorunları var."

Orta Afrika Cumhuriyeti 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğinden beri çatışmalara sahne oldu.

Çoğunluğu Hristiyan olan ülkede büyük oranda Müslüman olan bir isyancı grup 2013'te iktidarı ele geçirdi.

Buna karşılık öz savunma milisleri oluşturan Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşandı.

Faustin-Archange Touadera'nın 2016'da iktidara gelmesinden sonra ülke stratejik ortaklığını Fransa'dan Rusya'ya kaydırmaya başladı.