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"Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon doları aşabilir"

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ABD merkezli kripto para birimleri borsası Gemini'nin kurucularından ve şirketin CEO'su Tyler Winklevoss, "altından daha iyi" diye nitelendirdiği Bitcoin'in piyasa hacminin 7 trilyon doları aşabileceğini söyledi.
"Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon doları aşabilir"

Gemini'nin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, sosyal paylaşım sitesi Reddit`in Ask Me Anything başlığı altında Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtladı. ABD merkezli kripto para birimleri borsası Gemini'nin kurucularından ve şirketin CEO'su Tyler Winklevoss, Bitcoin piyasa hacmi ve kripto para devrimi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edeceği konusundaki tezimiz değişmedi. Bitcoin'in altından daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Eğer haklıysak, zamanla Bitcoin piyasa hacmi, 7 trilyon dolar olan altının piyasa hacmini geçecektir. Başarı, internetin şu anki halinden çok daha farklı olduğu (merkezsizleşmiş) ve kullandığınız para biriminizle şu an yapamadığınız işlemler (e-mail hesabınız gibi) gerçekleştiren bir gelecektedir. Tıpkı e-mail hesabınızda olduğu gibi günün her saati dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye hesap işletim ücreti olmadan para gönderdiğinizi düşünün. Bir de şu an, e-mail hesabınızı yalnızca pazartesiden cumaya saat 09:00-17:00 arası kullanabildiğinizi, bir e-mail göndermenin ücretli olduğunu ve bazen e-maillerinizin karşıdaki kişiye ulaşmasının üç ila beş gün sürdüğünü düşünün."

Cameron Winklevoss ise, kardeşlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) almaya çalıştığı Bitcoin borsa yatırım fonuyla ilgili şöyle yazdı:

"Komisyonun artan piyasa gözetimi konusundaki endişelerini alıyoruz ve bu sorunları çözmek için şu adımları atıyoruz: -Piyasa İdaresi Kurallarını (Marketplace Conduct Rules) kurallara dayalı bir piyasa oluşturmak için düzenledik. - Piyasa Gözetimi (Marketplace Surveillance) için Nasdaq'ın SMARTS Piyasa Gözetim teknolojisini Gemini'ye yerleştirdik. - Piyasa Gözetim Ekibini, piyasa manipülasyonu ve yanıltıcı eylemlerin gözetlenerek engellenmesi için kurduk. Bitcoin ETF'sini gerçekleştirmek için hiç olmadığımız kadar kararlıyız!"

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