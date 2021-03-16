Bitcoin: 'Sahte Elon Musk hesabından paylaşılan kripto para mesajına inanıp 560 bin dolar kaybettim'

Sebastian 564 bin dollar kaybettiği geceyi utanç ve öfkeyle hatırlıyor.

Sıradan bir akşamdı. Eşiyle birlikte Netflix'te bir dizi izlemiş, o yatmaya gidince kendisi de koltukta biraz daha oturup telefonunu kurcalamaya başlamıştı.

Bir twitter uyarısı geldi: Elon Musk mesaj paylaşmıştı.

"Musk, 'Dojo 4 Doge?' diye tweet atmıştı, ben de bunun ne anlama geldiğini merak ettim" diye anlatıyor.

"Altında bir link vardı, tıkladım ve Bitcoin dağıttığını gördüm."