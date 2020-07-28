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Bitcoin uzun süre sonra 11 bin doları geçti

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Analistler bitcoinin yükselişini altının rekor kırmasıyla paralel bir gelişme olarak görüyor
Bitcoin uzun süre sonra 11 bin doları geçti

Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası olan bitcoin, uzun süre sonra tekrar 11 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoinin değeri, koronavirüs krizi ortaya çıkmadan önceki Şubat ayı seviyelerine yükseldi, 2020'nin en yüksek değeri olan 11 bin 180 dolar seviyesine kadar çıktı.

Dolardaki değer kaybının etkisi ile Pazartesi günü bitcoin yüzde 13 değer kazanarak son üç aydaki en büyük kazancını elde etti.

Analistler bitcoinin bu yükselişini altının rekor kırmasıyla paralel bir gelişme olarak görüyor.

Ons altının fiyatı bugün 1981 dolara çıkarak rekor kırdı.

Bitcoin de diğer değerli madenler gibi enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı bir çözüm olarak görüldüğü için altına paralel olarak değer kazandı.

Bitcoin tarihi zirvesine 2017 yılında 19 bin 783 dolarla çıkmıştı.

Son bir yılda yüzde 57 değer kazandı

Bitcoin son iki aydır 9-10 bin dolar aralığında sıkışmıştı.

Bitcoin son bir yılda yüzde 57 değer kazandı; altında ise 2020'de bu oran yüzde 28 oldu.

Hisse senetleri piyasalarında değer kazancının sınırlı olması bitcoini kimi yatırımcılar için çekici kılıyor.

Coindesk sitesindeki habere göre kripto para şirketi Diginex, altının tarihinin zirvesine çıkması ve bitcoinin hisse senetleri piyasasıyla olan ilişkisinden ötürü değerinin daha artabileceğini tahmin ediyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise değer kaybediyor, Goldman Sachs doların önümüzdeki 12 ay boyunca yüzde 5 daha düşebileceğini tahmin ediyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Pazartesi günkü haberinde doların değer kaybetmesinin değeri dolarla ölçülen metaların yararına olduğunu, bunun dolar ve bitcoinin değerinin artmasını sağlayacağını aktardı.

İrlanda merkezli foreks şirketi AvaTrade'den analist Naeem Aslam ise bitcoinin 10 bin dolar olan psikolojik seviyesini geçmesi sonrası 15 bin dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

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