  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

"Bitcoin yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık"

»
 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin için "Çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık" uyarısını yaptı.
"Bitcoin yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık"

Kripto paraların inişli çıkışlı sert hareketleri tedirgin ediyor. Örneğin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin için "Çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık" uyarısını yaptı.

Devletler bir yandan bu piyasaya bir düzenleme arıyor, diğer yandan kendi paralarını hazırlıyor.

 

Kripto para düzenlemesi nasıl olmalı?

Türkiye, kripto para işlemlerinde kullanıcı sayısına göre dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada. Peki, düzenleme nasıl olmalı? İsmail Hakkı Polat'ın önerileri:

"Devletin öncelikle kripto para alanını düzenlemesi lazım. Sonra da bu kripto para alanıyla kendi parasal işleyişini entegre edip onun üzerinden bir dijital para ekosistemi kurması lazım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, deniz suyunu tek tuşla içme suyuna dönüştüren cihaz geliştirdi02 Ağustos 2022 Salı 08:43
  • Google Haritalar 3D Immersive görüntüleme modu özelliğini hayata geçirdi01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:47
  • Çin’in fırlattığı roket Hint Okyanusu’na düştü31 Temmuz 2022 Pazar 19:28
  • Avrupa Uzay Ajansı Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:51
  • Ölü örümceği robot haline getirdiler30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:24
  • Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:38
  • İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • RTÜK, Netflix yapımı 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
  • Oxford araştırması: Bilgisayar oyunu oynama süresiyle sağlık arasında ilişki yok30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14
  • Elon Musk Twitter'a dava açtı30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti