"Bitcoin yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin için "Çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık" uyarısını yaptı.

Kripto paraların inişli çıkışlı sert hareketleri tedirgin ediyor. Örneğin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin için "Çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. Oldukça spekülatif bir varlık" uyarısını yaptı.

Devletler bir yandan bu piyasaya bir düzenleme arıyor, diğer yandan kendi paralarını hazırlıyor.

Kripto para düzenlemesi nasıl olmalı?

Türkiye, kripto para işlemlerinde kullanıcı sayısına göre dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada. Peki, düzenleme nasıl olmalı? İsmail Hakkı Polat'ın önerileri:

"Devletin öncelikle kripto para alanını düzenlemesi lazım. Sonra da bu kripto para alanıyla kendi parasal işleyişini entegre edip onun üzerinden bir dijital para ekosistemi kurması lazım."